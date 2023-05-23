Операция по "освобождению" Белгородщины: российские "добровольцы" продвигаются дальше — Легион

Добровольцы Легиона "Свобода России" и "РДК" (Русского добровольческого корпуса – ред.) заявляют, что продвигаются вперед во время операции по "освобождению" Белгородской области.

Об этом Легион сообщил на своей странице в Телеграмме.

"Доброе утро всем, кроме путинских пособий! Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше", — говорится в их сообщении.

О каких населенных пунктах идет речь – не сообщают.

Тем временем власти Белгородской области заявляют, что в Грайворонском округе продолжается зачистка территории, к которой привлечены военные Министерства обороны и силовые структуры.

"Возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления докажут информацию, когда будет безопасно", — сказал губернатор области Вячеслав Гладков, надеясь, что скоро завершится "контртеррористическая операция, которая была объявлена 22 мая".

Напомним, в США прокомментировали происходящее в РФ. В Государственном департаменте США заявили, что у них нет достоверной информации о событиях в Белгородской области и добавили, что единственным агрессором в войне является Россия.

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