Операция по освобождению заложников в пригороде Парижа завершена: подробности

Никто из заложников не пострадал.

В городе Иси-ле-Мулино вблизи Парижа правоохранителям удалось освободить заложников, захваченных сыном владельца пиццерии "Л'Оливье".

Об этом сообщил BFMTV.

Человек, который около 13 часов субботы взял в заложники четырех сотрудников ресторана, согласился отпустить их через три часа после вмешательства антитеррористического подразделения полиции.

По данным журналистов, никто из заложников не пострадал.

В полиции сообщили, что злоумышленник был арестован. Прокуратура приступила к расследованию инцидента. В рамках следствия назначена психиатрическая экспертиза подозреваемого.

Полиция не сообщила, почему сын владельца пиццерии "Л'Оливье" решил взять в заложники работников ресторана.

После завершения операции по освобождению заложников префект полиции Парижа Лоран Нуньез поблагодарил правоохранителей и спасателей.

"Я горячо благодарю полицию, экстренные службы и силы вмешательства. Их хладнокровие, их профессионализм, их решимость позволили провести арест и освобождение [заложников – ред.] без каких-либо инцидентов", — написал он.

Напомним, мужчина, который в субботу, 16 ноября, захватил заложников в ресторане, вероятно, страдает наркотической зависимостью.

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