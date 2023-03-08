"Операция под прикрытием, чтобы обвинить Украину" — Минобороны ФРГ о взрывах на "Северных потоках"

В Минобороны Германии предостерегают от поспешных выводов по поводу нападений на "Северные потоки".

Преждевременных выводов о том, кто отвечает за подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" делать не стоит. Атака могла быть операцией "под чужим флагом", чтобы позже обвинить в этом преступлении Украину.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Deutschlandfunk.

По его словам, нужно дождаться выводов расследования, чтобы говорить о возможных последствиях. Писториус заявил, что вероятность того, что это могла быть "операция под чужим флагом, организованная для того, чтобы обвинить Украину", является "такой же высокой".

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"Возможно это была операция под фальшивым флагом, организованная для того, чтобы обвинить Украину, такой вариант также упоминался в сообщениях СМИ", — сказал он.

Немецкий министр заявил, что соседние страны и НАТО должны сделать все возможное, чтобы оградить критически важную инфраструктуру и под водой.

Напомним, в конце сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли взрывы, что привело к утечке газа. Тогда многие официальные лица заявили о причастности России к инциденту.

Уже 21 декабря 2022 года газета The Washington Post написала, что некоторые западные официальные лица сомневаются в причастности Кремля.

7 марта 2023 г. The New York Times со ссылкой на источники и данные разведки написало, что якобы взрывы на российских "Северных потоках" могла устроить проукраинская группа "оппонентов Путина". В нее вроде бы входили россияне и украинцы.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам на "Северных потоках".

Разведывательные управления Европы и США не перехватывали никаких коммуникаций российских или украинских официальных лиц, позволяющих доказать их причастность к взрывам газопроводов "Северный поток". Есть также другие разведданные, указывающие на возможную причастность России.

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