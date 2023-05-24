Операция в Белгородской области: аналитики ISW высказались о ситуации в регионе

пока непонятно, захватили ли "РДК" и "ЛСР" какие-то села 22 или 23 мая.

Начавшие операцию вБелгородской области подразделения "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) могли отойти ближе к границе с Украиной. Российские власти о завершении "контртеррористической операции" в регионе.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

В российском Минобороны заявили, мол, подразделения пограничных войск Западного военного округа отразили рейд и выгнали всех "диверсантов" из Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, эвакуированным жителям пока не стоит возвращаться в приграничные населенные пункты. К слову, было объявлено, что из области уехали 100 гражданских из девяти приграничных населенных пунктов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет проводить экстренное заседание Совбеза для обсуждения рейда в Белгороде, а обсудит инцидент 26 мая во время планового заседания Совбеза.

"По состоянию на 23 мая российские силы, вероятно, оттеснили силы "РДК" и "ЛСР", по крайней мере, к пограничному поселку Козинка (расположен в 76 км юго-восточнее украинского города Сумы) и, возможно, за пределы территории России", — отмечают в ISW.

Российские источники распространили кадры, на которых военные обстреливали позиции машин "РДК" и "ЛСР" у пограничного пункта "Козинка" ночью. Мол, утром силы РФ отразили Козинку и ее пограничный пункт. Геолоцированные кадры российских пропагандистских государственных ОМП показывают поврежденные и уничтоженные автомобили на блокпосте. Некоторые российские источники утверждали, что силы Добровольческого корпуса и Легиона закрепились в церкви Козинка, но по предварительным данным, к вечеру российские силы могли вытеснить их.

Также российские источники утверждали, что войска РФ начали операции по зачистке Козинки и Глотово (непосредственно восточнее Козинки) 23 мая. На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 мая, видны последствия обстрела Горы Подола (приблизительно в 6 км северо-западнее Козинки) и патрулирование российской пехотой между Грайвороном (приблизительно в 7 км северо-западнее Козинки) и Горой Подол.

"Однако непонятно, захватили ли "РДК" и "ЛСР" какие-то села 22 или 23 мая. В "ЛСР" заявили, что личный состав "ЛСР" и "РДК" продолжал действовать в Белгородской области 23 мая", — говорится в отчете Института .

Также американские аналитики не нашли подтверждения заявлений российских источников, что украинские силы проводили рейды через границу Харьков-Белгород 23 мая. Кстати, некоторые российские источники утверждали, что украинские и связанные с Украиной формирования, в частности "Азов", "Кракен", ТрО и ВСУ, и личный состав "РДК2" совершили дополнительные рейды в районе Горьковского, Богун-Городка и Цаповки и сумели пересечь границу к югу от Щетиновки.

Один "военкор" утверждал, что полки "Азов", "Кракен", терроборона и регулярные украинские силы участвовали в рейде в Брянской области (РФ) 22 мая, но эксперты ISW до сих пор не получили подтверждения этого заявленного рейда.

"Российское информационное пространство в значительной степени гиперфиксировано на вероятных целях рейдов и на ответных действиях России", — отмечают в Институте изучения войны.

Напомним, за последние дни российские силы безопасности столкнулись с партизанами по меньшей мере в трех местах Белгородской области. Британские разведчики подчеркивают, что Россия сталкивается с все более серьезной многоплановой угрозой безопасности в своих приграничных районах.

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