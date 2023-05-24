Операция в Белгородской области: США расследуют, использовалась ли американская техника

В Вашингтоне изучают, действительно ли американская техника, переданная Украине, использовалась во время операции на территории Белгородской области России.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает The Guardian.

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"Мы изучаем сообщения о том, что американское вооружение… могло быть привлечено (к операции в Белгородской области – ред.)", – сказал Кирби на брифинге.

По его словам, США ясно дали понять Киеву, что они не поддерживают такое использование американского оборудования и техники.

Это произошло после того, как Кремль заявил, что использование военной техники американского производства добровольцами, которые на этой неделе совершили рейд на пограничный российский регион, "являются свидетельством растущего участия Запада в украинском конфликте".

Кадры некоторых из уничтоженных машин, обнародованных российским министерством обороны, показали военную технику американского производства, например военные грузовики Humvee.

По информации Reuters, поврежденные машины, показанные на видео Минобороны РФ, действительно находятся возле Грайворона, на российском пограничном пункте пропуска вблизи границы.

"Дома, ограждения, схема дороги, рельеф местности и линии деревьев совпадали со спутниковыми снимками местности и подтверждающими видео с того же места", – говорится в сообщении.

В то же время, в Легионе "Свобода России" и РДК заявили, что в них погибли двое бойцов и еще десять получили ранения. Информацию о потере техники они опровергали.

Отметим, что вчера, 23 мая, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что у США нет никакой информации о том, что якобы переданное Украине оружие было использовано на территории Белгородской области.

Ранее появилась информация, что бронетехнику на "съемочную площадку", где якобы показали "кадры зачистки диверсантов" в Белгороде, привезли грузовиками.

Главное управление разведки Украины заявило, что заявления Кремля о "потере" РДК в Белгородской области это "наскоро слепленные пропагандистские фейки".

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