Операция в Курской области: Путин экстренно обратился к губернатору

Хозяин Кремля объявил, что перед всеми органами власти в регионе стоят "сложные и неординарные задачи".

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 августа, вызвал на разговор по каналам видеосвязи губернатора Курской области Алексея Смирнова и заявил, что ситуация в регионе, где третьи сутки продолжаются бои, "требует мужества".

Об этом сообщает The Moscow Times.

Хозяин Кремля объявил, что перед всеми органами власти в регионе стоят "сложные и неординарные задачи".

“Здесь недостаточно только ваших профессиональных знаний, навыков и опыта, который у вас, безусловно, есть. Это требует от вас в сегодняшней ситуации известного мужества, собранности…" – назидательно говорил президент государства-агрессора.

Путин также объявил, что после совещания с правительством принял решение об единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей (эквивалент $100, — ТСН.ua) жителям Курской области, вынужденно покинувшим свои дома.

"Необходимые ресурсы будут направлены", – пообещал он.

Также читайте У Зеленского назвали причины начала боев в Курской области

Путин сказал также, что ситуация в области "в общем-то ему известна", но он хотел бы услышать от Смирнова подробности.

Губернатор Курской области заверил, что у него все под контролем — эвакуация продолжается круглосуточно, выселенных из зоны боевых действий россиян власти планируют разместить в железнодорожных вагонах.

“К нам пришли три железнодорожных состава, где мы можем разместить дополнительно 2400 человек. И пришло дополнительно восемь составов, где мы можем разместить людей, предоставить им гуманитарную помощь”, — описал он радужное будущее эвакуированных.

Кроме того, по словам Смирнова, в областных больницах до 1,8 тысячи увеличено количество коек, поэтому о размещении раненых хозяин Кремля тоже может не волноваться.

Напомним, операция в Курской области РФ, во время которой был совершен прорыв границы и углубление военных подразделений на территорию государства-агрессорки, может усилить аргумент Украины относительно того, что США и Европа не должны бояться угроз Кремля по поводу "эскалации".

Суджа: что происходит на Курщине? Какова реакция США на украинский прорыв в РФ?

Читайте также: