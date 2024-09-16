Операция в Курской области: РФ усиливает контрнаступление, ВСУ окапываются — FT

Российское командование начало контрнаступление в Курской области и усиливает свои действия. Тем временем украинские военные окапываются.

Об этом говорится в статье Financial Times, передает Униан.

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Отмечается, что украинские войска добились тактической победы, но не выполнили главную цель — заставить Кремль отвлечь силы с востока Украины. В то же время эта операция помогла восстановить определенную веру в наступательный потенциал Украины, изменив нарратив войны.

Издание пишет, что Россия начала контрнаступление в среду, 11 сентября, и что она якобы быстро отразила у украинских сил около 63 квадратных километров на левом фланге территории. Однако Deepstate заявляет, что Украина по-прежнему продвигается вперед на севере.

"Украинцы тоже перестали завозить новые резервы... Они стали меньше передвигаться и вместо этого больше окапываться", – сказал FT собеседник из российского военного окружения.

Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что Украина взяла на себя "новые долгосрочные обязательства" при наступлении на Курскую область.

"Киев создал расширенный фронт, который придется постоянно снабжать и укреплять, потенциально в ущерб его оборонным линиям в Украине. Украинские силы могут использовать прикрытие лесов, чтобы окопаться, но это преимущество исчезнет зимой", — добавил Ли.

Авторы издания отмечают, что "возможности Украины по ротации своих подразделений или отправке подкреплений также ограничены. Страна все еще находится на начальной стадии пополнения своих войск после введения нового закона о мобилизации".

Официальные лица говорят, что мобилизация идет по плану, но понадобится еще три месяца, прежде чем недавно обученные войска могут повлиять на поле боя. Об этом сказал глава парламентского комитета по вопросам обороны Александр Завитневич.

Напомним, по данным отряда ЦСП "ОМЕГА", россияне усилили на Донецком направлении артобстрелы и удары дронами.

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