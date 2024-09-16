Операция в Курской области РФ: ВСУ начали вторую фазу – детали от Defense Express

Российские военные захватили село Снагость и пытаются продвигаться дальше.
Украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции.
Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в Эспрессо.
"Сейчас мы находимся на таком интересном этапе, когда наши войска проводят, по-моему, уже вторую фазу операции на Курщине, реагируя на российское наступление. Противник, используя наиболее подготовленные подразделения, подошел и захватил село Снагость, на некоторых участках начал продвигаться", – отметил он.
По его словам, россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, расположенной в 5 км от дороги из Коренева до Суджи, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.
Он добавил, что сейчас Силы обороны наступают по меньшей мере на трех участках: Глушковском районе, чуть западнее участка Коренево — Снагость.
"Сейчас такой важный момент, когда враг пытается без дополнительных резервов удержать наше продвижение и усложнить нам логистику. А мы, наоборот, создаем существенные угрозы для противника на этом участке, используя свой потенциал. А это говорит о том, что ситуация здесь будет достаточно динамичной", — добавил Згурец.
Напомним, как пишет Financial Times, РФ усиливает контрнаступление в Курской области, а ВСУ окапываются на закрепленных территориях.
Читайте также:
- Известный польский город ушел под воду: появились страшные кадры последствий масштабного наводнения (фото)
- В России школьник с молотком напал на одноклассников и пытался совершить суицид: подробности
- Как Турция может влиять на Россию: украинский посол рассказал об отношениях государств