Операция в Курской области РФ: ВСУ начали вторую фазу – детали от Defense Express

Украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции.

Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в Эспрессо.

"Сейчас мы находимся на таком интересном этапе, когда наши войска проводят, по-моему, уже вторую фазу операции на Курщине, реагируя на российское наступление. Противник, используя наиболее подготовленные подразделения, подошел и захватил село Снагость, на некоторых участках начал продвигаться", – отметил он.

По его словам, россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, расположенной в 5 км от дороги из Коренева до Суджи, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.

Он добавил, что сейчас Силы обороны наступают по меньшей мере на трех участках: Глушковском районе, чуть западнее участка Коренево — Снагость.

"Сейчас такой важный момент, когда враг пытается без дополнительных резервов удержать наше продвижение и усложнить нам логистику. А мы, наоборот, создаем существенные угрозы для противника на этом участке, используя свой потенциал. А это говорит о том, что ситуация здесь будет достаточно динамичной", — добавил Згурец.

Напомним, как пишет Financial Times, РФ усиливает контрнаступление в Курской области, а ВСУ окапываются на закрепленных территориях.

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