Пострадавший запросил точную карту, снимок, сделанный в этот день одним из "космических аппаратов РФ".

Экспредседатель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, раненный в ягодицы в результате удара по ресторану во временно захваченном оккупантами Донецке, угрожает ВСУ операцией "Возмездие".

Об этом Рогозин заявил в интервью пропагандистским РосСМИ.

Рогозин заявил, что его "космические аппараты" зафиксировали место, откуда были выпущены украинские снаряды. Теперь Рогозин жаждет мести.

"Я считаю, что мы установили точно то оружие, из которого производился выстрел... Мы продолжаем отслеживать боевой расчет, который по нас вел огонь... Как мужчина, как офицер я обязан просто операцию "Возмездие" реализовать", — поделился Рогозин.

Напомним, бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил обломок снаряда, который вытащили из его хребта, главе Франции Эммануэлю Макрону.

Рогозин попал под обстрел 21 декабря, когда отмечал день рождения в ресторане "Шеш-Беш" в Донецке, после чего был госпитализирован.

Читайте также: