Операция ВСУ в Курской области: Россия перебрасывает резервы с двух направлений фронта — ISW

Российское командование перебрасывает резервы из Северского и Краматорского направлений в Курскую область.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики привели заявление украинского военного обозревателя Константина Машовца, что российское военное командование передислоцирует один полк ВДВ и разведывательный батальон 106-й дивизии ВДВ по Северскому и Краматорскому направлениям и по меньшей мере один самоходно-артиллерийский дивизион 20-й бри.

В ISW добавляют, что российские войска провели контратаки в Курской области на фоне продолжения украинских наступательных операций в этом районе 8 сентября. В частности,

в Коренево;

восточнее Коренево возле Ольговки;

юго-восточнее Суджи возле Черкасской Конопельки.

Тем временем украинские войска продолжали атаковать:

юго-западнее Коренево близ Снагоста и Вишневки;

северо-западнее Суджи у Малой Локни;

к северу от Суджи у Марьевки;

северо-восточнее Суджи возле Мартыновки;

и юго-восточнее Суджи у Черкасской Конопельки.

Напомним, Курская операция опровергла теорию о преимуществах ядерного оружия, считают в WSJ.

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