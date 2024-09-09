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Операция ВСУ в Курской области: Россия перебрасывает резервы с двух направлений фронта — ISW

Операция ВСУ в Курской области: Россия перебрасывает резервы с двух направлений фронта — ISW

Российские военные / Фото: Associated Press

Украинские войска продолжили атаки в Курской области РФ.

Российское командование перебрасывает резервы из Северского и Краматорского направлений в Курскую область.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики привели заявление украинского военного обозревателя Константина Машовца, что российское военное командование передислоцирует один полк ВДВ и разведывательный батальон 106-й дивизии ВДВ по Северскому и Краматорскому направлениям и по меньшей мере один самоходно-артиллерийский дивизион 20-й бри.

В ISW добавляют, что российские войска провели контратаки в Курской области на фоне продолжения украинских наступательных операций в этом районе 8 сентября. В частности,

  • в Коренево;
  • восточнее Коренево возле Ольговки;
  • юго-восточнее Суджи возле Черкасской Конопельки.

Тем временем украинские войска продолжали атаковать:

  • юго-западнее Коренево близ Снагоста и Вишневки;
  • северо-западнее Суджи у Малой Локни;
  • к северу от Суджи у Марьевки;
  • северо-восточнее Суджи возле Мартыновки;
  • и юго-восточнее Суджи у Черкасской Конопельки.

Напомним, Курская операция опровергла теорию о преимуществах ядерного оружия, считают в WSJ.

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