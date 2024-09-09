Операция ВСУ в Курской области: Россия перебрасывает резервы с двух направлений фронта — ISW

Украинские войска продолжили атаки в Курской области РФ.
Российское командование перебрасывает резервы из Северского и Краматорского направлений в Курскую область.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики привели заявление украинского военного обозревателя Константина Машовца, что российское военное командование передислоцирует один полк ВДВ и разведывательный батальон 106-й дивизии ВДВ по Северскому и Краматорскому направлениям и по меньшей мере один самоходно-артиллерийский дивизион 20-й бри.
В ISW добавляют, что российские войска провели контратаки в Курской области на фоне продолжения украинских наступательных операций в этом районе 8 сентября. В частности,
- в Коренево;
- восточнее Коренево возле Ольговки;
- юго-восточнее Суджи возле Черкасской Конопельки.
Тем временем украинские войска продолжали атаковать:
- юго-западнее Коренево близ Снагоста и Вишневки;
- северо-западнее Суджи у Малой Локни;
- к северу от Суджи у Марьевки;
- северо-восточнее Суджи возле Мартыновки;
- и юго-восточнее Суджи у Черкасской Конопельки.
Напомним, Курская операция опровергла теорию о преимуществах ядерного оружия, считают в WSJ.
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