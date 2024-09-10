Как будто российские войска недавно восстановили утраченные позиции к западу от Уланок.

Российские войска недавно восстановили утраченные позиции в Курской области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Американские аналитики, ссылаясь на геолокационные кадры, опубликованные 8 сентября, утверждают, что российские войска недавно восстановили утраченные позиции к западу от Уланок (юго-восточнее Суджи).

Российский источник уверяет, что их военные восстановили полный контроль над Комаровкой и Вишневкой (оба юго-западнее Кореневого), продвинулись к востоку от Корневого и продвинулись на 300 метров в районе Малая Локня-Черкасское-Поречное и в неопределенных районах южной.

Ни Украина, ни Россия не комментировали эту информацию.

«В Курской области действуют подразделения российской 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот, Южный военный округ), 11-й воздушно-десантной бригады (ВДВ), отряд «Кошмар» и отряд чеченского спецназа «Аида», - говорится в отчете.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, как ВСУ сорвали российский план наступления в Сумской области.

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