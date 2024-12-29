Оперативная готовность Бундесвера под вопросом: в Германии заявили о критической нехватке персонала

Чтобы достичь запланированного показателя в 203 тысяч солдат, армии Германии не хватает около 20 тысяч человек.

Уполномоченная Бундестага по обороне Ева Хёгль заявила, что оперативная готовность некоторых подразделений германской армии составляет всего 50%. Она подчеркнула, что в условиях растущих вызовов безопасности после вторжения РФ в Украину этого уровня явно недостаточно.

Об этом сообщает ntv.

По словам Хёгля, Бундесвер сталкивается с серьезной нехваткой персонала. Чтобы достичь запланированного показателя в 203 тысяч солдат, армии Германии не хватает около 20 тысяч человек.

"Кроме того, многие должности незаполнены", — отметила она.

На этом фоне лидеры Эстонии, Латвии и Финляндии заявили, что НАТО не готово к войне с Россией без участия США. Латвийский президент подчеркнул, что оборонная промышленность союзников не способна обеспечить требуемый уровень производства вооружения для современных вызовов.

Напомним, лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, претендующий на должность следующего канцлера Германии, заявил о планах вернуть призыв в армию.