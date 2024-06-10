Оператор "Россия 24" и еще три человека: россияне подорвались на мине в Белгородской области

Четверо человек подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области России. Среди пострадавших оказался оператор пропагандистского телеканала "Россия 24".

Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Сети 10 июня.

В городе Шебекино на мине подорвались четыре человека: трое бойцов самообороны и один работник телеканала "Россия 24".

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"В тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция", — говорится в заявлении губернатора.

Он также сообщил, что еще одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу №2 в Белгороде. Еще двум бойцам самообороны была оказана медицинская помощь, и дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.

К слову, в начале июня ГУР Минобороны Украины перехватило телефонный разговор оккупантов, свидетельствующий, что Россия эвакуирует из Белгорода своих военных. Речь идет и о мобилизованных, и о срочниках, и о контрактниках, и о тех, кто просто живет поблизости.

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