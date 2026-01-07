Операция по захвату Мадуро: стало известно количество погибших со стороны Венесуэлы и потери США

Плакат с изображением Николаса Мадуро и с надписью «захвачен» / © Getty Images

В США оценивают, что в результате военной операции в Венесуэле по задержанию президента Николаса Мадуро погибло около 75 человек. Венесуэла заявляет о гибели по меньшей мере 24 своих бойцов, а Куба — о гибели 32 своих военных и полицейских. Что касается американских военных, то они получили только ранения. Есть жертвы и среди гражданских.

Об этом сообщили The Washington Post и AP.

Количество погибших во время захвата Мадуро

По оценкам правительства США, в результате военной операции по задержанию Мадуро погибло около 75 человек. Как сообщили информированные о ходе событий источники, значительная часть жертв пришлась на интенсивное боестолкновение, произошедшее на территории резиденции политика в Каракасе.

По словам одного из собеседников TWP, во время предрассветного удара погибли по меньшей мере 67 человек, тогда как другой оценивает количество жертв в пределах 75–80. Чиновники уточнили, что в эти подсчеты входят представители венесуэльских и кубинских сил безопасности, а также гражданские, оказавшиеся в зоне боевых действий.

Санитарные потери США в Венесуэле

По информации Пентагона, во время рейда в Каракасе были ранены семь американских военнослужащих — среди травм зафиксированы огнестрельные и осколочные. Об этом AP сообщил американский чиновник на условиях анонимности. Пятеро военных уже вернулись к службе, еще двое проходят лечение.

По данным TWP, американские военные были ранены в том числе в ходе перестрелки на территории комплекса Мадуро. Часть раненых доставили в Военный медицинский центр Брук в Техасе, где им провели хирургические вмешательства.

Пентагон 6 января заявил, что двое военнослужащих США все еще проходят лечение после ранений, полученных во время операции, тогда как пятеро других уже вернулись к выполнению служебных обязанностей.

«То, что эта чрезвычайно сложная и изнурительная миссия была успешно выполнена с таким малым количеством раненых, является свидетельством профессионализма наших объединенных воинов», — отметили в заявлении Пентагона.

Данные Венесуэлы о потерях

Командование вооруженных сил Венесуэлы 4 января сообщило, что во время операции США погибли по меньшей мере 24 представителя венесуэльских сил безопасности, в результате чего официальное число погибших возросло до по меньшей мере 56 человек.

Кроме того, по данным правительства Кубы, во время операции погибли 32 кубинских военных и полицейских, которые находились в Венесуэле. В связи с этим на Кубе был объявлен двухдневный траур.

Расследования AP также свидетельствуют о гибели гражданских в результате ударов, однако точное количество жертв среди мирного населения пока установить не удалось.

Как разворачивалась операция в Венесуэле: подробности

Руководство операцией осуществляли элитные военные подразделения Delta Force армии США во взаимодействии с бойцами Сил специальных операций 75-го полка рейнджеров и 160-го авиационного полка специальных операций, который выполняет рискованные миссии. Вертолеты стартовали с нескольких военных кораблей вблизи побережья Венесуэлы и заходили на цель на малой высоте над водой, чтобы минимизировать риск обнаружения.

Подробности операции, которые на этой неделе были представлены членам Конгресса на фоне требований законодателей объяснить цели администрации Трампа после силового устранения Мадуро и его доставки в США для судебного преследования по обвинению в нарко-терроризме, свидетельствуют: несмотря на то, что операция стала «впечатляющим достижением», отсутствие погибших среди американских военных кажется почти чудом, отметил один из чиновников.

Главный военный руководитель Пентагона Генерал Кейн во время пресс-конференции 3 января заявил, что миссия под названием Operation Absolute Resolve была «тщательно спланированной» и включала использование более 150 летательных аппаратов, задействованных из 20 различных точек. По его словам, подразделения, ответственные за «задержание», непосредственно вошли в резиденцию Мадуро, тогда как другие силы США обеспечивали оцепление и безопасность района.

Во время захода на цель вертолеты подверглись огню с земли и ответили «преобладающей силой в целях самообороны», сообщил Кейн. Один из вертолетов был поражен, однако он остался пригодным к полету.

Напомним, накануне Мадуро и его жену Силию Флорес доставили в США после спецоперации в Каракасе для рассмотрения дела в рамках федеральной юрисдикции. В федеральном суде Нью-Йорка супругам официально предъявили обвинения в нарко-терроризме, незаконном хранении оружия и взрывных устройств.