Операция "Преемник": какую фигуру Китай рассматривает на замену Путину

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и лидер КНР Си Цзиньпин / © МИД Китая

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершил неожиданный визит в Китай для встречи с Си Цзиньпином. Эта поездка состоялась сразу после первой за последние шесть лет личной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. Эта поездка, похоже, отчаянная попытка Кремля имитировать сотрудничество и скрыть полный провал в коммуникации с Пекином, который, возможно, уже рассматривает сценарий с условным названием «Преемник».

Такое мнение высказали исполнительный директор Международной организации малых общин, политолог Алексей Буряченко и руководитель Центра анализа и стратегий, политолог Игорь Чаленко в эфире "24 Канала".

Имитация сотрудничества

Алексей Буряченко подчеркнул, что Кремль «в срочном режиме» отправил Мишустина в Китай, чтобы показать, что встреча Трампа и Си Цзиньпина якобы «провалилась». На самом же деле такая спешка свидетельствует об отсутствии продуктивного диалога с Пекином. Более того, это свидетельствует, что кремлевский диктатор не уверен, что Китай до сих пор остается его стратегическим партнером.

Несмотря на помпезную картинку, которую пытались создать россияне, визит Мишустина стал прямым следствием того, что китайский лидер обсуждал завершение войны в Украине без Москвы.

"Больше всего по самолюбию Путина ударило то, что завершение российско-украинской войны они обсуждали без России, без Путина", - подчеркнул эксперт.

Выгодна ли фигура Мишустина Пекину

В то же время, пока Путин пытается скрыть кризис в отношениях, Китай не сидит сложа руки. По словам Игоря Чаленко, в Пекине рассматривают фигуру российского премьера как потенциального преемника диктатора.

«Мишустин же рассматривается именно Китаем как преемник Путина. И самые большие такие перспективы как раз рисовали не Путину, не в заявлениях там Путина и Си, а именно уже в рамках визита нынешнего российского премьер-министра», — отметил Чаленко.

Эксперт предполагает, что визит Мишустина может быть определенным намеком от Пекина Москве, что «надо запускать операцию «Преемник»». По мнению Чаленко, Китай не будет форсировать события, поскольку слабость Путина выгодна ему, но сигнал о готовности к транзиту власти был четко послан.

Напомним, Трамп высказался о Путине и Си и сказал, кого считает сильнее. По мнению американского президента, лидеры Китая и России «оба жесткие, умные и очень сильные лидеры».