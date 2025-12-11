- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 2 мин
Операция "Президент": Орбан готовит план сохранения власти на случай поражения на выборах
Виктор Орбан впервые за 15 лет рискует потерять власть на предстоящих выборах и рассматривает радикальный сценарий: переписать законы и пересесть в кресло президента, наделив этот пост неограниченными полномочиями.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , находящийся у власти уже 15 лет, похоже, чувствует, что земля уходит из-под ног. Опросы показывают, что оппозиция опережает его партию, и премьер-министр Венгрии начал разрабатывать план «Б», чтобы сохранить контроль над страной вне зависимости от результатов весенних выборов.
О политических маневрах в Будапеште сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
«Турецкий гамбит» Орбана
По данным инсайдеров, Орбан «играется с идеей» взять на себя президентские полномочия, предварительно переписав законы так, чтобы превратить церемониальную должность главы государства в самую влиятельную в стране.
Этот сценарий напоминает путь Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции или Владимира Путина в России, сменявших должности, чтобы избежать потери власти.
«Возможность того, что Орбан протолкнет пересмотр института президентства, один из многих сценариев, которые не исключает оппозиционная партия «Тиса»», — пишет издание.
Сам Орбан после встречи с Дональдом Трампом в прошлом месяце намекнул на такую возможность, заявив, что план перехода к президентской системе «всегда на столе».
Почему идея обсуждается сейчас
Причина таких мыслей – страх поражения. Опросы показывают двусмысленный отрыв оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадяром. Если выборы пройдут по нынешним правилам в апреле, партия Орбана «Фидес» может потерять большинство.
Времени у Орбана маловато. Чтобы реализовать замысел, ему нужно использовать свое нынешнее супербольшинство в парламенте до выборов. Это означает, что изменения могут произойти уже в начале следующего года.
Последствия для страны
Если план сработает, Орбан сможет блокировать любые попытки нового правительства развернуть Венгрию в сторону Европы.
"Если он проиграет выборы, Орбан в должности президента может связать руки Мадяру в его попытках позиционировать Венгрию как лояльного члена ЕС после лет антагонизма с Брюсселем", - отмечает источник.
Рынок уже отреагировал на эти слухи нервно: венгерский форинт упал на 0,8% по отношению к евро.
Официально представитель Орбана назвал эти сообщения «феечными новостями левых». Однако парламент Венгрии уже начал готовить почву: в среду депутаты «Фидес» приняли законопроект, усложняющий процедуру отстранения президента от должности в будущем.
Напомним, в прошлом месяце Орбан сделал циничное заявление о будущем Украины. Он считает, что оно должно существовать как буферное государство, а его территория должна быть поделена , потому что это якобы «единственное возможное долгосрочное решение».