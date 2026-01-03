Операция США против Мадуро была молниеносной: СМИ назвали ее продолжительность

Президент Венесуэлы Николас Мадуро / © Associated Press

США провели масштабный удар по Венесуэле, во время которого, по словам президента Дональда Трампа, президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили и вывезли из страны. Операция была проведена в тесном взаимодействии с американскими правоохранительными органами, и Трамп назвал ее успешной.

Об этом пишет Associated Press.

По данным американских СМИ, сама военная операция длилась менее 30 минут. Во время атаки прозвучало не менее семи взрывов, которые вызвали панику среди жителей столицы Венесуэлы — Каракаса. Люди выходили на улицы, наблюдали за низко летающими самолетами и делились видео в соцсетях.

Видео, полученные из Каракаса и одного из прибрежных городов, показывали дым и трассеры от взрывов, освещавших ночное небо. Другие кадры демонстрировали автомобили на шоссе, пока взрывы освещали холмы на заднем плане. Дым поднимался из ангаров военной базы в Каракасе, а другие военные объекты оставались без электроснабжения.

Очевидцы рассказывали, что во время взрывов земля содрогалась, и воздух буквально «ударял» по телу. По словам 21-летней жительницы Каракаса Кармен Идальго, они с родственниками возвращались с вечеринки на день рождения, и она услышала многочисленные взрывы и пролеты самолетов.

Официально пока не подтверждено, были ли жертвы или раненые во время операции, и будут ли еще дальнейшие действия, но Трамп в своем посте заявил, что удары были выполнены успешно.

Во время операции Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны. По сообщению американских источников, захват произошел в рамках масштабной операции, которая длилась менее 30 минут и была организована с высоким уровнем координации между американскими военными и правоохранительными органами.

Напомним, ранее мы писали о том, что вице-президент страны Делси Родригес заявляла, что правительство Венесуэлы не располагает информацией о местонахождении президента Николаса Мадуро.

В сети появились первые фото и видео, якобы с участием Мадуро и его обращения, но официального подтверждения эти материалы пока не имеют.