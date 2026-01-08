Операция США в Венесуэле: в Каракасе назвали число погибших

Венесуэла. / © Associated Press

В результате операции США в Венесуэле, во время задержания президента Николаса Мадуро, погибли 100 человек.

Об этом сообщил министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, сообщает Reuters.

Отмечается, что Каракас ранее не называл количество погибших в ходе операции Соединенных Штатов. Впрочем, вооруженные силы страны опубликовали список из 23 имен погибших.

Венесуэльские чиновники заявили, что значительная часть контингента службы безопасности Мадуро была убита холоднокровно. В то же время в Кубе сообщили об убийстве 32 членов ее военных и разведывательных служб в Венесуэле.

Кабелло также сообщил, что супруга Мадуро Силия Флорес, задержанная вместе с ним, получила травму головы во время рейда США, тогда как венесуэльский лидер получил травму ноги.

Отметим, что несколько дней назад командование вооруженных сил Венесуэлы заявило о гибели более полусотни представителей венесуэльских сил безопасности. Кроме того, сообщается и о жертвах среди гражданского населения. Впрочем, окончательной цифры нет.

Напомним, 3 января США провели операцию в Венесуэле, во время которой был вывезен лидер Венесуэлы Николас Мадуро страны. Американский лидер подчеркнул, что его военные нанесли широкомасштабный удар против страны. Операцию он назвал превосходной.

В США Мадуро обвиняют ключевую роль в многолетнем международном заговоре по контрабанде кокаина в Америку. Схема действовала более 25 лет и включала сотрудничество с транснациональными преступными группировками, в частности, картелем «Синалоа» и венесуэльской группой Tren de Aragua, которую в США признали иностранной террористической организацией. Мадуро грозит пожизненное заключение.