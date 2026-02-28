Операция в Иране: Трамп назвал условие прекращения ударов

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп имеет несколько сценариев выхода из беспрецедентной военной кампании против Ирана, получившей название «Эпическая ярость». Американский лидер не исключает как скорейшего прекращения огня, так и масштабного продолжения операции для полного изменения режима.

Об этом пишет Axios.

Сколько будет длиться военная операция

По предварительному совместному плану США и Израиля, кампания массированных бомбардировок иранской территории должна длиться не менее пяти дней. Однако окончательные сроки будут зависеть от развития событий на местах, в частности, от подтверждения ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в отношении которого уже есть соответствующие признаки.

В эксклюзивном интервью Трамп подчеркнул, что может свернуть атаки уже через несколько суток, оставив Тегеран разбираться с разрушительными последствиями.

«Я могу играть вдолгую и взять все под полный контроль или закончить через два-три дня и сказать иранцам: Увидимся снова через несколько лет, если вы начнете отстраивать свои ядерные и ракетные программы», — цитирует издание слова американского президента.

Главные причины массированных ударов

Глава Белого дома назвал две ключевые причины для начала бомбардировок. Первая — это окончательный провал дипломатических переговоров в Женеве. По словам Трампа, иранская сторона постоянно медлила, демонстрируя отсутствие реального желания заключать мирное соглашение об отказе от ядерного оружия. К тому же, американская разведка зафиксировала попытки Тегерана восстановить ядерные объекты, уничтоженные еще прошлым летом.

Второй уважительной причиной стала многолетняя деструктивная деятельность Ирана на международной арене. Трамп отметил, что попросил свою команду собрать данные за последние 25 лет, и отчет показал, что иранский режим ежемесячно организовывал атаки, взрывы или убийства по всему миру. Президент США также добавил, что находится на постоянной связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и их позиции по ситуации полностью совпадают.

Напомним, вопреки заявлениям израильского лидера министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что аятолла Хаменеи, а также президент Пезешкиан не пострадали в результате удара по Тегерану.