Операция "Южное копье": США уничтожили очередное судно в Карибском море

Южное командование США SOUTHCOM сообщило, что в пятницу, 13 февраля, Объединенная оперативная группа «Южное копье» по приказу генерала Фрэнсиса Донована совершила «смертоносную кинетическую атаку» на плавсредство, принадлежавшее «признанной террористической организации». Разведка подтвердила, что судно следовало по известному маршруту наркоторговли и принимало непосредственное участие в контрабандных операциях.

Об этом говорится в официальном сообщении командования в соцсети X.

Детали ликвидации

Военные подчеркнули, что операция была тщательно спланирована на основе разведывательных данных. В результате точечного удара были ликвидированы три человека, которых SOUTHCOM назвало «наркотерористами».

«Во время этой операции ликвидированы три наркотеррориста. Ни один военнослужащий США не пострадал», - подчеркнули в Южном командовании.

Контекст операции

Следует отметить, что активизация действий американских военных в этом регионе связана с приказом президента Дональда Трампа. В ноябре прошлого года он инициировал начало операции «Южное копье» (Southern Spear ) в Центральной, Южной Америке и Карибском бассейне. Главная цель этой кампании – полная ликвидация местных наркокартелей, угрожающих национальной безопасности Соединенных Штатов.

Напомним, США догнали судно из «теневого флота» РФ в открытом океане. Американские военные провели операцию по перехвату судна Aquila II, перевозившему российскую и венесуэльскую нефть в обход санкций, и показали видеозахват.