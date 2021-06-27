Опиоидный кризис: Johnson & Johnson  выплатит 230 млн долларов из-за продажи опасных лекарств

Выплаты должны будут производиться в течение девяти лет.

Компания Johnson & Johnson согласилась выплатить 230 млн долларов в рамках судебных разбирательств вокруг опиоидного кризиса.

Об этом информирует CNBC.

Компания обязана прекратить производство и продажу лекарств с содержанием опиоидов по всей стране. В Johnson & Johnson уже заявили о выполнении этого требования. Также в компании подчеркивают, что решение о выплатах не означает признания в нарушении закона.

Выплаты должны будут производиться в течение девяти лет. Компании придется заплатить дополнительно 30 млн долларов в случае создания фонда, средства которого будут направлять на предотвращение проблем с опиоидами в будущем.

Заметим, что Johnson & Johnson оказалась в числе компаний, которые обвиняются в бесконтрольной продаже лекарств с содержанием опиоидов. Они вызывают привыкание и приводят к случаям летального исхода при передозировке.

По информации СМИ, за последние два десятилетия с зависимостью от опиоидов связана гибель около 500 тысяч человек.

Напомним, во Франции суд оштрафовал одну из крупнейших фармацевтических компаний страны Servier на 2,7 миллиона евро, признав ее виновной в обмане и непредумышленном убийстве из-за лекарства от диабета Mediator, которое стало причиной смерти около 2 тысяч человек.

Ранее словенского фармгиганта KRKA обвинили в том, что компания более 10 лет занималась подкупом врачей в Румынии. По данным СМИ, компания выплачивала врачам около 10% от стоимости выписанных рецептов. Благодаря такой схеме KRKA резко повысила продажи, а государство закупало препараты компании на сумму несколько миллионов евро в год.

В 2014 году Еврокомиссия оштрафовала на 427,7 млн евро несколько фармацевтических компаний, уличенных в монопольном сговоре.

По данным Еврокомиссии, компании KRKA, Lupin, Teva, Matrix и Niche/Unichem договорились с французским фармгигантом Servier. Участники сделки пообещали подождать с выпуском своих генерических препаратов от давления, которые конкурировали бы с оригинальным препаратом "Периндоприл". В итоге KRKA заплатила 10 млн евро штрафа.

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