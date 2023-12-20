Оплатили положительные отзывы: Москва потратила более 50 миллионов долларов на прокремлевских экспертов

Расследователи изучили работу политологов, экспертов, принимающих участие в организованных Кремлем мероприятиях, так называемых "дискуссионных клубах" и на государственном телевидении.

Российские государственные компании потратили не менее 4,8 миллиарда рублей (53 миллиона долларов) за несколько лет, оплатив положительные отзывы прокремлевских экспертов.

Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

"Многие из них получают деньги от структур, формально заключающих с ними контракты на подготовку докладов и аналитики. Неформально получатели денег должны давать СМИ правильные с точки зрения Кремля комментарии", – говорят расследователи.

В проекте приводятся три примера так называемых экспертных структур:

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ),

Фонд развития гражданского общества (ФОРГС),

компания "Да Тим" (подрядчик ЭИСД и кремлевского Института развития интернета).

"Например ЭИСД получил в 2018 году 1,25 млрд рублей от "Техснабекспорта" (подконтрольная "Росатому" структура, которую заместитель председателя АП РФ Сергей Кириенко возглавлял к работе в Кремле), "Русгидро" и банку ВТБ. 1,2 млрд от "Русгидро", Всероссийского банка развития регионов, "Транснефти" и ВТБ", – говорится в источнике.

Бюджет ФОРГС – меньше, чем в ЭИСД: в 2018 году он получил 853 млн рублей, в 2020 – 350 млн, в 2021 – 460 млн. Эти деньги переводят те же "Техснабекспорт", "Транснефть" и Всероссийский банк развития регионов (дочь "Роснефти"»), а также неофициальные фонды "Единой России".

"Третью компанию, "Да Тим", также финансирует Кремль. Особенно активно ей помогают проекты, связанные с Сергеем Кириенко", — говорится в расследовании.

Только эти три структуры по выборке по отдельным годам получили от госкомпаний РФ сумму, превышающую 4,8 млрд рублей.

После подписания документов с экспертами те попадают в списки, которые Кремль спускает подконтрольным СМИ для использования. Работникам СМИ следует обращаться к таким людям, когда они освещают важные политические темы.

Издание приводит и другие способы финансирования или поощрения близких к власти экспертов.

Напомним, глава России Владимир Путин во время "прямой линии" 14 декабря соврал о том, что Минобороны РФ якобы не регулирует статус наемников частных военных компаний (ПИК), которые воевали и воюют против Украины. Ложь Путина разоблачил инструктор подразделения окупантов "Шторм-Z".

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