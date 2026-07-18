Оплатите штраф до 5000 евро: блогерша рассказала о немецких законах, которые шокируют украинцев

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В Германии действует немало строгих законов и правил, которые часто шокируют украинских эмигрантов своими неожиданными ограничениями — например, особыми требованиями к досугу детей или к покупкам в магазинах.

О конкретных запретах и серьезных денежных штрафах, с которыми можно столкнуться в этой стране, рассказала блогер Катерина (@fraukatty), которая делится собственным десятилетним опытом жизни в немецком обществе в своём TikTok.

Пропуск занятий в школе ради отпуска

Из-за строгой системы обязательного школьного образования (Schulpflicht) немецкие семьи не могут самовольно забирать детей с уроков ради отдыха. Поездка в отпуск во время учебы без официального разрешения директора школы считается правонарушением, за которое родителям грозит немалый штраф со стороны контролирующих органов.

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«Пока ребенок учится в школе, родители не могут просто забрать его из школы и уехать с ним в отпуск», — рассказала блогерша.

За прогулы ребенка в школе в Германии его родителей могут оштрафовать, отмечает канал ZDF. Сумма штрафа может составить от пяти до 1000 тысяч евро.

Употребление продуктов в магазинах до оплаты на кассе

В Германии запрещено есть или пить продукты непосредственно в магазине. До момента оплаты на кассе любая продукция в магазине остается собственностью торговой сети.

«Вы зашли в супермаркет голодными, захотелось перекусить и попить, открыли упаковку и начали это делать, не дойдя до кассы и не оплатив товар? Тогда будьте готовы заплатить штраф», — отметила Екатерина.

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Блогерша не понимает логики этого правила, ведь оно ставит под угрозу здоровье покупателей, например, диабетиков или тех, кому внезапно стало плохо и срочно понадобился глоток воды. В подобных ситуациях ожидание в очереди к кассиру может быть просто опасным для жизни.

«Моей подруге однажды «прилетел» штраф, и ей пришлось его оплатить, поскольку категорически нельзя употреблять продукты, за которые вы ещё не заплатили», — поделилась украинка.

Однако в комментариях под видео пользователи не согласились с этим. Многие люди, делясь собственным опытом, отметили, что им удавалось употреблять продукты и воду в супермаркете до оплаты на кассе, и никаких запретов на это не было.

Комментарии под видео Екатерины в TikTok

Комментарии под видео Екатерины в TikTok

Комментарии под видео Екатерины в TikTok

Запрет на ночлег на собственной даче

Кроме того, по словам украинки, в Германии действует запрет на ночлег в дачных или летних домиках, поскольку такие постройки не оборудованы надлежащими системами противопожарной защиты. Тем, кто пренебрежет этим правилом, грозит штраф.

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«Нельзя ночевать на даче, потому что это, как говорится, нарушает правила пожарной безопасности. А если там всё установить, почему нельзя там летом ночевать? Это тоже как-то странно», — заметила Екатерина.

Запущенный сад

В Германии также не потерпят запущенного сада или беспорядка во дворе, рассказывает украинка Екатерина. Она добавляет, что «бдительные» соседи без промедления сообщат о таком нарушении руководству кооператива.

«Купили дачу? Будьте готовы поддерживать порядок и ухаживать за ней. В некоторых случаях за запущенный участок тоже могут оштрафовать», — предупредила девушка.

Отметим, что в соответствии с Федеральным законом о малых садах (BKleingG) арендаторы участков обязаны поддерживать порядок, избегать загромождения территории и даже выращивать установленное количество культурных растений.

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За невыполнение этих условий владельцев ждут официальные предупреждения и требования навести порядок, а если ситуация не изменится — с ними могут просто расторгнуть договор аренды. И хотя общенационального штрафа за нескошенную траву или сорняки не существует, конкретные денежные взыскания часто прописываются во внутренних уставах самих садовых товариществ.

Украинцы в Германии — последние новости

Украинская блогерша из Германии Светлана получила счет на сумму почти 90 евро от коллекторов через три месяца после покупки в Rossmann на 28 евро, хотя у нее на руках был чек и на карте было достаточно средств. Женщина оплатила долг, но возмущена тем, что об ошибке ей сообщили лишь через несколько месяцев с начислением процентов.

Кроме того, в Германии рыбалка регулируется строгими законами— от обязательной лицензии и специального сачка до измерения улова с внесением данных в реестр, а нарушения наказываются крупными штрафами. Правила различаются в зависимости от федеральной земли, например, в Тюрингии необходимо уплатить 25 евро за трёхмесячный сбор и ещё 19 евро за однодневное разрешение на определённых водоёмах.

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