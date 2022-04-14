Оплаты за газ в рублях не будет: попытка Путина взять на крючок страны ЕС проваливается

Оплаты за газ в рублях не будет: попытка Путина взять на крючок страны ЕС проваливается

Россию раскусили.

Еврокомиссия представила странам-членам ЕС анализ указа главы Кремля Владимира Путина об оплате газа из РФ в рублях.

Там предупредили, что его исполнение нарушит санкции против РФ, пишет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, ссылаясь на Bloomberg.

Предшествующий правовой анализ показал, что Россия пытается изменить процедуру и создать новую правовую ситуацию.

Как пишет Bloomberg, новая процедура позволит кремлю регулировать обменный курс в собственных интересах, нарушит ограничения, наложенные на РФ из-за войны войны против Украины.

Но главное, что новая процедура передаст полный контроль российскому государству по вопросу, "когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств".

"На такое ЕС не пойдет. Россия уже постепенно дает заднюю и говорит об оплате за газ в евро. Старание путина усилить рубль и взять на крючок страны ЕС, похоже, проваливается", — отметил Ермак.

Напомним, ранее в ООН спрогнозировали рост цен на продукты в мире из-за войны в Украине.

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