Оплаты за газ в рублях не будет: попытка Путина взять на крючок страны ЕС проваливается

Россию раскусили.
Еврокомиссия представила странам-членам ЕС анализ указа главы Кремля Владимира Путина об оплате газа из РФ в рублях.
Там предупредили, что его исполнение нарушит санкции против РФ, пишет руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, ссылаясь на Bloomberg.
Предшествующий правовой анализ показал, что Россия пытается изменить процедуру и создать новую правовую ситуацию.
Как пишет Bloomberg, новая процедура позволит кремлю регулировать обменный курс в собственных интересах, нарушит ограничения, наложенные на РФ из-за войны войны против Украины.
Но главное, что новая процедура передаст полный контроль российскому государству по вопросу, "когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств".
"На такое ЕС не пойдет. Россия уже постепенно дает заднюю и говорит об оплате за газ в евро. Старание путина усилить рубль и взять на крючок страны ЕС, похоже, проваливается", — отметил Ермак.
Напомним, ранее в ООН спрогнозировали рост цен на продукты в мире из-за войны в Украине.
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