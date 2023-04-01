Оползень разрушил более полусотни зданий в городе: по меньшей мере 23 человека погибли (видео)

Спасательные группы получают доступ к домам, покрытым большим количеством земли, разыскивая пропавших без вести.

Из-за сильных дождей в городе Алаусе в Эквадоре оползнем было разрушено 57 зданий. По меньшей мере, 23 человека погибли, однако все еще продолжаются поиски пропавших без вести, поэтому количество жертв стихийного бедствия может возрасти.

Об этом сообщает Reuters.

Спасательные группы получают доступ к домам, покрытым большим количеством земли. Пропавшими без вести считаются 67 человек.

Ранения в результате природной катастрофы получили 38 местных жителей. Всего в зоне стихийного бедствия находились около 850 человек.

Еще в феврале этого года Эквадорское агентство по чрезвычайным ситуациям предупреждало о потенциальной опасности оползня на территории площадью 247 гектаров в городе Алаусе.

Сильные дожди в Эквадоре, разрушающие дороги, мосты и инфраструктуру в горных районах, не прекращаются. Власти страны опубликовали аналогичные предупреждения в других провинциях из-за рисков наводнений и оползней.

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