Оползень уничтожил целое село: выжил только один человек
Спасательные службы активно работают на месте, пытаясь обнаружить оказавшихся под завалами.
Оползень на западе Судана убил тысячу человек. В селе выжил только один человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Армию освобождения Судана.
«Трагедия произошла еще 31 августа после нескольких дней интенсивных дождей. Целое село в районе гор Марра разрушено стихией», — отмечают журналисты.
В Армии освобождения Судана, контролирующей этот регион, призвали ООН и международные гуманитарные структуры помочь в поиске тел погибших.
Напомним, Аризону накрыла редкая пылевая буря хабуб. В Финиксе остановили работу аэропорта, а более 55 тысяч человек остались без электричества.