Оползень уничтожил целое село: выжил только один человек

Последствия стихии / © Associated Press

Оползень на западе Судана убил тысячу человек. В селе выжил только один человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Армию освобождения Судана.

«Трагедия произошла еще 31 августа после нескольких дней интенсивных дождей. Целое село в районе гор Марра разрушено стихией», — отмечают журналисты.

В Армии освобождения Судана, контролирующей этот регион, призвали ООН и международные гуманитарные структуры помочь в поиске тел погибших.

Напомним, Аризону накрыла редкая пылевая буря хабуб. В Финиксе остановили работу аэропорта, а более 55 тысяч человек остались без электричества.