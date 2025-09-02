ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
395
Время на прочтение
1 мин

Оползень уничтожил целое село: выжил только один человек

Спасательные службы активно работают на месте, пытаясь обнаружить оказавшихся под завалами.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Последствия стихии

Последствия стихии / © Associated Press

Оползень на западе Судана убил тысячу человек. В селе выжил только один человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Армию освобождения Судана.

«Трагедия произошла еще 31 августа после нескольких дней интенсивных дождей. Целое село в районе гор Марра разрушено стихией», — отмечают журналисты.

В Армии освобождения Судана, контролирующей этот регион, призвали ООН и международные гуманитарные структуры помочь в поиске тел погибших.

Напомним, Аризону накрыла редкая пылевая буря хабуб. В Финиксе остановили работу аэропорта, а более 55 тысяч человек остались без электричества.

Дата публикации
Количество просмотров
395
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie