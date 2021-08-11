Оползень в Индии: под завалами оказались десятки людей в автомобилях и автобусе

Оползень в Индии: под завалами оказались десятки людей в автомобилях и автобусе

К спасению людей были привлечены военные, местные спасатели и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия.

Вследствие оползня в Индии, несколько транспортных средств, среди которых пассажирский автобус, оказались под завалами. Пока известно о четырех погибших, еще двенадцать человек были госпитализированы.

Об этом сообщает IndianExpress.

Отмечается, что под завалами оказались более 40 человек. Спасателям удалось освободить двенадцать раненых лиц, которых сразу госпитализировали в больницу. Также были обнаружены тела четырех жертв.

Отмечается, что под завалами пока могут находиться еще более 30 человек.

Напомним:

В Индонезии на острове Ява произошел оползень, в результате которого 16 человек считаются пропавшими без вести, 14 человек серьезно травмированы и еще двое погибли.

в результате которого 16 человек считаются пропавшими без вести, 14 человек серьезно травмированы и еще двое погибли. А в Норвегии после масштабного обвала спасти удалось только собаку, несколько тел до сих пор не нашли.

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