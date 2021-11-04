Оползень в Колумбии похоронил заживо более 10 человек

Оползень в Колумбии похоронил заживо более 10 человек

Оползень произошел после проливных дождей.

В провинции Нарино, на западе Колумбии, произошел оползень. По предварительным данным, 11 человек погибли, еще десятки пострадали или пропали без вести.

Об этом сообщает Aljazeera.

По данным агентства, оползень произошел после проливных дождей в городке Маллама. Были разрушены, по меньшей мере, два здания.

В настоящее время спасатели пытаются извлечь пострадавших из-под завалов.

Как сообщалось, в Нидерландах непогода наделала беды. Мощный ветер повалил деревья, разрушил крыши домов. Из-за непогоды также изуродованы автомобили и велосипеды. В некоторых городах из-за сильного ливня и шквального ветра остановилось движение поездов. Сообщалось, что не курсировали поезда между городами Утрехт, Амерсфорт и Роттердам. Пассажиров просили воспользоваться другим транспортом.

Читайте также:

Новости мира: за последние сутки на острове Ла-Пальма зафиксировали почти триста землетрясений

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку