Оползень в Японии: в засыпанном землей дома нашли живых людей

Удалось выжить супругам летнего возраста.

Оползень в Японии: во время спасательных операций чрезвычайники освободили из засыпанного землей дома супругов пожилого возраста.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 5 июля.

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Женщина и мужчина оказались среди двух десятков спасенных. Жертвами стихии стали по меньшей мере три человека, еще 80 человек числятся пропавшими без вести. Мощный оползень накрыл прибрежный город Атами на выходных. Причиной называют сильные дожди, ведь за первые дня июля выпала месячная норма осадков. Людей призывают оставаться бдительными: синоптики прогнозируют региона новые ливни.

Новости мира: после оползня японские спасатели освободили из-под завалов 19 человек

Напомним, 12-этажка Champlain Towers South обвалилась в городке Серфсайд в округе Майами-Дейд в ночь на 24 червня.На месте трагедии продолжают работать спасатели. Операцию решили не останавливать несмотря на то, что шансов найти живых под завалами немного. Сейчас подтверждена смерть 24 человек, 121 пока считается пропавшим без вести.

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