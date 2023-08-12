Опозорил невесту: мужчина сказал "нет" на собственной свадьбе при 200 гостях – какая причина

В Италии, в городе Турин, на церемонии бракосочетания 64-летний Массимо Сегре сказал "нет" при 200 гостях и выступил с критикой 47-летней невесты Кристины Сейманди.

Об этом пишет BILD.

Массимо Сегре – успешный банкир, Кристина Сейманди – известный политконсультант. Они встречались три года, а впоследствии организовали свадьбу, на которую собралось около 200 человек.

Жених начал речь с благодарности гостям, а потом сказал:

"же больше, чем твоё собственное. И поэтому я даю Кристине свободу любить, особенно известного адвоката", — сказал Массимо.

Мужчина рассказал, что заранее приготовил план мести, узнав, что любимая изменила ему с юристом. Но он решил не отменять свадьбу, а сообщить об этом прилюдно прямо на церемонии. Сэгре предложил невесте отправиться в медовый месяц «со своим адвокатом», извинился перед гостями и удалился. По слухам, он уехал в путешествие на Занзибар.

Как пишут СМИ, Кристина Сейманди готовит иск против экс-жениха.

"Надо мной смеётся вся Италия. Это похоже на охоту на ведьм. Люди шепчутся, когда видят меня, показывают пальцем. Я больше не могу выйти на улицу, чтобы меня не узнали. Многие смеются надо мной, другие понимают. На самом деле он спокойный, уравновешенный человек. И мы действительно хотели пожениться. А что мне теперь делать со свадебным платьем", — сказала она в интервью BILD.

Напомним, в США медведь ворвался на свадьбу и съел десерты, забавное видео.

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