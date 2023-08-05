"Хотят сжечь село": оппозиционер рассказал о подготовке провокации "вагнеровцами" в Беларуси

Они могут готовить кровавую провокацию на территории страны. Традиционно, им нужно обвинить ВСУ.

Об этом в эфире ТСН сказал белорусский оппозиционер, организатор "Белого легиона" Сергей Бульба.

"Была, например, информация месяца четыре назад якобы о том, что 150 "вагнеров", переодетых в украинский "пиксель", якобы готовят в худших традициях гестапо чуть ли не сжечь белорусскую деревню, имея шевроны, что они представляют украинские вооруженные силы. Что б на видеокамеру попало, что украинцы сжигают белорусскую деревню", – рассказал оппозиционер.

Ранее о возможной подготовке теракта "вагнеровцами" на Мозырском НПЗ сообщали и в СБУ. Остается надеяться, что подобные предположения окажутся ложными, и к таким действиям оккупанты не будут прибегать.

Ранее оппозиционер предположил, что Пригожина уже может не быть среди живых. Вероятно, он был устранен под Пинском, и Лукашенко знает об этом.

Читайте также: