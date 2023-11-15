Оппозиционер указал на то, что Кадыров готовится к распаду России

Путинский приспешник Рамзан Кадыров занимается укреплением позиций своей семьи, назначая "своих" на должности. Это может свидетельствовать о том, что он начинает подготовку к распаду России.

Об этом сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, пишет 24 канал.

Система семейной власти, но есть нюанс

Рамзан Кадыров активно дарит разные государственные посты в Чечне представителям своей семьи. Как отмечает Гудков, у него на это есть карт-бланш лично от Путина. К примеру, недавно своего 18-летнего сына Ахмата он назначил первым замминистра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике.

"Я волнуюсь, что будет делать Кадыров, когда закончатся родственники. Я думаю, начнет назначать на должности своих домашних любимцев – кошек, собак. До этого его маразм дойдет, если ребята становятся министрами. Это ноу-хау Кадырова. Не знаем таких прецедентов, чтобы система семейной власти выглядела так карикатурно", – подчеркнул политик.

Кадыров действует достаточно активно, очевидно, осознавая, к чему все идет. В частности, он создает резервы, формирует вооруженные подразделения, просит у Путина дополнительное оружие и ПВО.

"Он готовится к негативным сценариям. У него есть ощущение угрозы своей безопасности. Поэтому так себя ведет, что на всякий случай готовится к распаду России. Он понимает, что врагов у него безгранично. Спасти его может серьезное войско и надежные люди на всех должностях", – подытожил Геннадий Гудков.

Заметим, что ранее Кадыров пожаловался, что "в детских садах, в школах детей учат русскому языку". Глава Чечни пригрозил увольнением подчиненным, чьи дети не знают чеченского языка.

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