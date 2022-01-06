Оппозиционный политик заявил о гибели 30 демонстрантов во время протестов в Алматы — СМИ

Оппозиционный политик заявил о гибели 30 демонстрантов во время протестов в Алматы — СМИ

По его словам, "стрельба велась боевыми патронами".

Глава независимого координационного штаба протестов, оппозиционный политик Жасарал Куанишалин утверждает, что "во время протестов в Алматы погибли по меньшей мере 30 демонстрантов".

Об этом сообщает телеграм-канал Orda.kz.

Он также говорит, что "стрельба в центре города велась боевыми патронами" и у него есть доказательства - найденные гильзы.

Ранее власти сообщали, что в столкновениях пострадали более тысячи человек, 400 из них госпитализированы. Также сообщалось о гибели в Алматы 13 силовиков. В настоящее время в городе полиция проводит зачистку, задержано около двух тысяч человек.

Напомним, утром 6 января стало известно, что в Казахстан отправлены "миротворцы" от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ).

Несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

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