Оппозиция Армении угрожает "парализовать страну" из-за ситуации с Нагорным Карабахом

Вместе с тем оппозиция не призывает граждан к радикальным действиям.

Армянская оппозиция анонсировала общую акцию неповиновения в столице страны Ереване из-за решений по Нагорному Карабаху.

Также читайте Президент Азербайджана заявил о возможности подписания мирного соглашения с Арменией

Об этом информирует " Радио Свобода ".

Сообщается, что член Национального комитета Вазген Манукян на последнем митинге заявил, что оппозиция "парализует город" в знак протеста.

"Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", – заявил он.

Вместе с тем он не призвал протестующих к каким-либо радикальным действиям, а только выходить на улицы и протестовать.

"Нужно выйти на улицы, поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство опустилось на колени", — заявил со своей стороны депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян.

Напомним, ранее сообщалось, что глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в гибридной войне против его страны.

в Карабахе 20 сентября погиб заместитель командира российского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган и еще несколько военных.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.