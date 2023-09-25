Оппозиция Армении угрожает "парализовать страну" из-за ситуации с Нагорным Карабахом

Вместе с тем оппозиция не призывает граждан к радикальным действиям.
Армянская оппозиция анонсировала общую акцию неповиновения в столице страны Ереване из-за решений по Нагорному Карабаху.
Об этом информирует " Радио Свобода ".
Сообщается, что член Национального комитета Вазген Манукян на последнем митинге заявил, что оппозиция "парализует город" в знак протеста.
"Вся Армения будет парализована в ближайшие три дня. Опорой власти является только полиция", – заявил он.
Вместе с тем он не призвал протестующих к каким-либо радикальным действиям, а только выходить на улицы и протестовать.
"Нужно выйти на улицы, поднять уровень неповиновения до такой степени, чтобы правительство опустилось на колени", — заявил со своей стороны депутат оппозиционной фракции "Айастан" Ишхан Сагателян.
Напомним, ранее сообщалось, что глава аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян обвинил российские СМИ в гибридной войне против его страны.
в Карабахе 20 сентября погиб заместитель командира российского контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган и еще несколько военных.
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