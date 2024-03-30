Оппозиция Германии заявляет о растущей опасности поражения Украины в войне

Россия не смогла добиться поставленных перед собой целей военным путем.

Лидер Христианско-демократического союза, являющейся крупнейшей оппозиционной партией Германии, Фридрих Мерц заявил, что угроза поражения Украины в войне российскими агрессорами растет.

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Об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag.

Он заявил, что наблюдает за событиями в Украине со "все большим беспокойством" из-за растущей возможности поражения Украины в войне.

Мерц отметил, что Россия не смогла добиться поставленных перед собой целей военным путем.

"Но Россия переориентировала всю свою экономику на военные рельсы и производит оружие и боеприпасы в объемах, значительно превышающих его текущие потребности. Это означает, что Россия массово перевооружается гораздо больше, чем используется в войне против Украины", — добавил он.

Политик подчеркнул, что Германия должна поставлять в Украину ракеты Taurus.

"Крылатые ракеты Taurus не являются чудо-оружием. Но с помощью них Украина могла бы нанести сильный удар по линиям поставки российской армии", — считает лидер немецкой оппозиции, что, по его словам, очень важно для успешной самообороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, что не передает Украине Taurus, потому что боится войны России с НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что бывший канцлер Германии предлагает использовать свою дружбу с Путиным.

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