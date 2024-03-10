Оппозиция Польши планирует "большой марш" против украинской агропродукции

Польская оппозиционная партия "Право и Справедливость" заявила, что проведет 18 мая акцию протеста в столице страны Варшаве.

Об этом заявил лидер партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский на встрече со сторонниками, сообщает Polsat News.

Он подчеркнул, что целью демонстрации станет давление на парламентскую коалицию, чтобы Сейм принял законопроект, предложенный протестующими фермерами.

Данная инициатива содержит прекращение действия экологической стратегии ЕС "Зеленый курс" для польского сельского хозяйства, а также эмбарго на агропродукцию из Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Дональд Туск не смог убедить лидеров фермерских организаций, блокирующих границу с Украиной, прекратить забастовку.

Кроме того, мы ранее информировали, что польские фермеры сообщили о намерении продлить протесты и блокаду украинской границы до конца апреля 2024 года.

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