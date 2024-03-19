Оппозиция РФ создала за рубежом прекрасную картинку для пропаганды – эксперт по выборам Айвазовская

За рубежом оппозиция РФ создала картинку для пропаганды о высоком уровне поддержки Путина. Российская оппозиция действует нерациональным способом.

Такое мнение высказала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть проблемы с тем, что мир считает, что российская оппозиция есть, ее нужно поддерживать, чтобы когда-то, когда режим Путина физиологическим образом закончится, то произойдет смена власти. К сожалению, российская оппозиция действует нерациональным способом. Был призыв Ходорковского и Юлии Навальной выйти на избирательные участки на зарубежно-избирательном округе внутри страны и продемонстрировать, что их голос есть. По результатам мы понимаем, что эти голоса были немногочисленны и была создана "прекрасная" картинках для аудитории о том, что есть высокая явка избирателей на участки, что люди готовы стоять в очередях, но результат демонстрирует, что эти очереди были ради того, чтобы проголосовать за Путина", – отметила Айвазовская.

По словам эксперта по выборам, режим Кремля визуально усилил свои позиции. К сожалению, оппозиция действует таким образом, когда создает приемлемую картинку для верхушки РФ, что есть большое желание граждан участвовать в выборах именно с целью поддержания легитимности президента Путина.

"То есть этот абсурд продолжается. Мы должны говорить о том, что российская оппозиция имеет не только права, а должна иметь и обязанности. То есть не может быть поблажки для огромного количества людей, которые за границей создали картинку для Russia Today о высоком уровне поддержки Путина. В результате этого легитимность Путина выросла и внутри страны и снаружи, в странах, которые не занимают радикальную проукраинскую позицию", — подчеркнула Айвазовская.

Напомним, Путин переназначил себя еще на шесть лет – до 2030-го. Президентские "выборы" в России впервые продолжались три дня — 15-17 марта. А в некоторых регионах, учитывая оккупированные украинские территории, "голосовали" вообще досрочно и онлайн. Как Запад оценил этот очередной кремлевский фарс и чего ждать от пятого срока Путина — читайте в материале ТСН.ua.

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