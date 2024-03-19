Оппозиция Словакии бьет тревогу из-за роста пророссийских настроений в преддверии выборов президента

Один из кандидатов в президенты Словакии обращался к венгерскому правительству в 2020 году – когда он был премьер-министром – с просьбой помочь организовать визит в Москву для повышения своей популярности в стране.

Оппозиция действующей власти предупреждает, что Словакия рискует дистанцироваться от Запада.

Об этом пишет издание The Guardian.

Словаки будут голосовать на президентских выборах 23 марта, которые по мнению многих аналитиков станут испытанием для демократии страны и ее будущего в Европе.

Вернувшись к власти после победы на выборах прошлой осенью, популистский премьер-министр Роберт Фицо изменил внешнюю политику в более дружественном к России направлении и предпринял ряд действий, чтобы ограничить влияние независимых институтов внутри страны, включая специальную прокуратуру и общественную телерадиокомпанию .

"Учитывая попытку сконцентрировать как можно больше влияния в руках исполнительной власти, борьба за пост президента стала еще более важной. Институт президентства – это один из последних оставшихся рычагов влияния, которые еще могут сдерживать исполнительную власть", — заявил в пятницу Томаш Валашек, член парламента от оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия".

Хотя в выборах участвует множество кандидатов, ожидается, что только два из них смогут пройти во второй тур в апреле: Петер Пеллегрини и Иван Корчок.

Пеллегрини, бывший премьер-министр, а ныне спикер парламента, раньше был членом партии "Смер", возглавляемой Фицо. Сейчас он возглавляет партию "Глас", находящуюся в коалиции с премьер-министром. Корчок — прозападный бывший дипломат и бывший министр иностранных дел.

"Президентские выборы решат, действительно ли Словакия останется в западном клубе или присоединится к Венгрии и Беларуси. Наше новое правительство повернуло Словакию на сторону Кремля", — заявил в воскресенье бывший премьер-министр Эдуард Хегер.

Опасения, подчеркнул Хегер, заключаются в том, что Пеллегрини "будет действовать рука об руку" с внешней политикой Роберта Фицо, что может иметь "разрушительные последствия" для Словакии.

Всего за несколько дней до выборов, во вторник, 19 марта, стали известны факты, которые привлекли внимание к будущему отношений Словакии с Россией.

Центральноевропейское расследовательское издание VSquare сообщило, что, когда Пеллегрини был премьер-министром в 2020 году, он попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана помочь ему организовать поездку в Москву всего за несколько дней до парламентских выборов того года, чтобы повысить свой авторитет среди сторонников пророссийской политики в Словакии.

По данным журналистов, Орбан поручил эту задачу своему министру иностранных дел Петеру Сийярто, который передал эту просьбу своему российскому коллеге Сергею Лаврову. В конце концов, за несколько дней до выборов Пеллегрини пригласили в Москву, где он встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Отчет VSquare основан на разведывательных материалах, полученных одной европейской страной, с которыми удалось ознакомиться журналистам.

На журналистские запросы о комментариях, отправленные в офисы Орбана и Пеллегрини, а также в МИД России и Венгрии, ответ был получен только от венгерского внешнеполитического ведомства.

"Если Министерство иностранных дел и торговли получит запрос на помощь в установлении или поддержании контактов с другими странами, и этот запрос не противоречит венгерским национальным интересам, мы всегда готовы помочь. Это называется дипломатия", – говорится в официальном ответе венгерского МИД.

Министерство также сослалось на недавнее публичное заявление Сийярто в ответ на критику его связей с Россией со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска. "Я думаю, премьер-министр Польши был бы удивлен, узнав, насколько длинен список европейских политиков, которые в последние годы просили меня помочь им установить контакт с русскими", — сказал Сийярто, добавив, что он был рад содействовать этому.

Перед парламентскими выборами в Словакии в сентябре прошлого года Пеллегрини считался человеком, потенциально оказывающим сдерживающее влияние на Фицо, но критики говорят, что он не сумел сыграть эту роль.

Официальные лица, однако, отмечают, что Словакия не заблокировала ни одного важного решения ЕС или НАТО, касающегося Украины.

Отвечая на вопрос о критике в адрес Пеллегрини, Катарина Рот Неведалова, член Европейского парламента от партии Фицо "Смер", сказала, что, по ее мнению, он "очень хороший и опытный политик, который может хорошо представлять страну – и мы можем проверить его послужной список", поэтому беспокоиться не о чем.

Но Валашек, депутат парламента от оппозиции, который также является бывшим послом Словакии в НАТО, заявил, что, несмотря на обещание Пеллегрини поддерживать дружественные отношения между Словакией, НАТО и ЕС, "с каждым днем ​​у нас становится все меньше и меньше друзей".

"Сейчас мы находимся где-то восточнее Виктора Орбана с точки зрения нашей внешней политики. Пеллегрини и пальцем не пошевелил, чтобы остановить это", – добавил депутат.

Напомним, президент Словакии прокомментировала антиукраинскую позицию правительства премьера Фицо. Зузанна Чапутова назвала верным решение других стран поддерживать Украину.

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