Оппозиция Словакии хочет объявить вотум недоверия правительству Фицо – Reuters

Власть коалиции Фицо пошатнулась, ее преимущество в парламенте составляет всего 2 голоса.

Оппозиционные партии Словакии объявят вотум недоверия правительству премьер-министра Роберта Фицо. Оппозиция обвиняет премьера во "внешнеполитическом сближении с Россией" и неспособности решать внутренние проблемы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление лидера крупнейшей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михала Шимечки, сделанное на пресс-конференции во вторник, 14 января.

Авторы статьи отмечают, что власть лево-националистической коалиции Фицо в ​​последние месяцы пошатнулась. Ее большинство сократилось до минимума – 76 из 150 мест в парламенте. Кроме того, Фицо сталкивается с разногласиями внутри коалиции.

Когда может состояться голосование, пока не известно. Чтобы объявить импичмент правительству, что заставило бы президента Словакии назначить нового премьера, оппозиции нужно получить простое большинство. Парламент также может согласиться на проведение досрочных выборов, хотя такой шаг потребует еще большей поддержки – как оппозиции, так и правительственного лагеря.

Правительство сталкивается с серьезными внутренними проблемами, включая высокий дефицит бюджета, проблемы в системе здравоохранения и прекращение поставок российского газа через Украину, что, по словам Фицо, нанесло ущерб экономике Словакии.

Особенное возмущение у оппозиции вызвала предновогодняя поездка Фицо в Москву, где он встретился с Путиным, а потом исчез из поля зрения общественности на две недели.

"Роберт Фицо покинул Словакию. Вместо того чтобы быть на родине и решать проблемы, он летает по всему миру и кланяется диктаторам. А мы [оппозиция – ред.] стремимся к тому, чтобы Словакия прочно закрепилась в ЕвроСоюзе и НАТО", — подчеркнул Шимечка.

Напомним, в Словакии школьник Симон Оманик при получении награды за призовое место на математической олимпиаде демонстративно отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.

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