Оппозиционерка из Венесуэлы хочет отдать свою Нобелевскую премию Трампу: возможно ли это

Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

После свержения режима Николаса Мадуро лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо заявила, что хочет передать свою Нобелевскую премию мира американскому президенту Дональду Трампу. Впрочем, организаторы сказали, что это невозможно.

Об этом говорится в заявлении Нобеля, сообщает The Guardian.

Нобелевский институт отклонил предложение Мачадо, ведь награда «не может быть отозвана, общая или передана».

Реклама

«Факты четкие и хорошо установленные. После оглашения Нобелевской премии ее нельзя отозвать, разделить или передать другим лицам. Решение окончательно и действует навсегда. Ни один иск не может быть подан против решения комитета по присуждению премии в Стокгольме или Осло», — говорится в заявлении.

Они также отмечают, что ни в завещании Альфреда Нобеля, ни в уставе Нобелевского фонда нет ни одного упоминания о возможности отзыва премии. В настоящее время, отмечают в Институте, ни один из комитетов по присуждению премии никогда не рассматривал вопрос об этом.

«В принципе, Норвежский Нобелевский комитет никогда не комментирует то, что говорят или делают лауреаты премии мира после того, как им была присуждена премия», — добавили организаторы премии.

Как сообщалось, после событий в Венесуэле Мачадо заявила, что хочет передать свою награду Трампу от имени венесуэльского народа. По ее словам, то, что сделал президент США, является историческим. Это, говорит она, «огромный шаг к демократическому переходу».

Реклама

Напомним, 3 января Дональд Трамп заявил о вывозе лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из страны. Стало известно, что политика привезли в США. В Вашингтоне Мадуро обвиняют ключевую роль в многолетнем международном заговоре по контрабанде кокаина в Америку.

В Каракасе заявили, что в результате операции погибли 100 человек. Сообщается о жертвах среди военных, а также гражданского населения. В то же время в Кубе сообщили об убийстве 32 членов ее военных и разведывательных служб в Венесуэле.