Оправдан мужчина, который дольше всех в мире пробыл в камере смертников – его история и фото

Его признали виновным 56 лет назад.

Японский суд оправдал 88-летнего мужчину, который дольше всех в мире пробыл в камере смертников, после того, как установил, что доказательства, использованные против него, были сфабрикованы.

Об этом сообщает BBC.

Ивао Хакамада, проведший в камере смертников более полувека, был признан виновным в 1968 году в убийстве своего босса, его жены и двух их детей-подростков.

Недавно ему было предоставлено право на повторное судебное разбирательство из-за подозрений, что следователи могли подбросить доказательства, приведшие к его осуждению за четыре убийства.

Более 50 лет, проведенные в камере смертников, тяжело сказались на психическом здоровье Хакамады, а это значит, что он не смог присутствовать на слушании, где наконец был вынесен оправдательный приговор.

Дело Хакамады является одним из самых длинных и самых известных юридических саг Японии и привлекло широкий общественный интерес: в четверг около 500 человек выстроились в очередь в зал суда в Сидзуоке.

Во время оглашения приговора поклонники Хакамады за пределами суда выкрикивали "банзай" – японский возглас, что означает "ура".

Хакамада, освобожденный от всех слушаний из-за ухудшения психического состояния, живет на попечении своей 91-летней сестры Хидеко с 2014 года, когда его освободили из тюрьмы и назначили повторное судебное разбирательство.

Ивао Хакамада с сестрой / Фото: Getty Images

Ранее он сказал информационному агентству AFP, что его борьба за справедливость сродни "борьбе каждый день".

"Как только ты думаешь, что не можешь победить, пути к победе нет", — сказал он.

Бывший профессиональный боксер, Хакамада работал на заводе по переработке мисо в 1966 году, когда тела его работодателя, жены и двоих детей были найдены после пожара в их доме в Шизуоке, к западу от Токио. Все четверо были зарезаны.

Власти обвинили Хакамаду в убийстве семьи, поджоге их дома и краже 200 000 иен наличными.

Хакамада сначала отрицал, что ограбил и убил жертв, но впоследствии дал признание, которое он назвал вынужденным, после избиений и допросов, продолжавшихся до 12 часов в сутки.

В 1968 году он был признан виновным в убийстве и поджоге и приговорен к смертной казни.

Десятилетняя юридическая сага в конце концов обернулась вокруг одежды, найденной в резервуаре с мисо через год после ареста Хакамады. Эта одежда, якобы загрязненная кровью, была использована для обвинения.

Ивао Хакамада / Фото: Getty Images

Однако в течение многих лет адвокаты Хакамады утверждали, что ДНК, извлеченная из одежды, не совпадает с его ДНК, что повышало вероятность того, что вещи принадлежали кому-то другому. Адвокаты также предполагали, что полиция могла сфабриковать доказательства.

Их аргументов было достаточно, чтобы убедить судью Хироаки Мураяму, который в 2014 году отметил, что "одежда не принадлежала подсудимому".

После этого Хакамаду освободили из тюрьмы и назначили повторное судебное разбирательство.

Продолжительные судебные разбирательства привели к тому, что повторное судебное разбирательство началось только в прошлом году, а суд объявил приговор только утром в четверг.

Хотя аргумент ДНК был отклонен, судья признал убедительным другой аргумент адвокатов – что красные пятна, найденные на одежде, не могли быть кровью, поскольку кровь не остается красной на одежде, погруженной в мисо в течение года.

Согласно решению суда с четверга, "следователи сфальсифицировали одежду, испачкав ее кровью", которую они затем спрятали в емкости с мисо, сообщает AFP.

Хакамада был признан невиновным.

Ивао Хакамада / Фото: Getty Images

Десятилетие заключения, преимущественно в одиночной камере с постоянной угрозой смертной казни, тяжело сказались на психическом здоровье Хакамады, по словам его адвокатов и семьи. Его 91-летняя сестра Хидеко уже давно выступает за его освобождение. В прошлом году, когда началось повторное судебное разбирательство, она выразила облегчение и сказала, что "наконец-то с ее плеч снято бремя".

Просмотр смертных приговоров является редким явлением в Японии – дело Хакамады только пятое в послевоенной истории страны. Наряду с Соединенными Штатами, Япония является единственной страной G7, которая до сих пор применяет смертную казнь, причем осужденных к смертной казни сообщают об их повешении всего за несколько часов до смертной казни.

Напомним, мужчина провел 37 лет в камере смертников за убийство, которое не совершал. Стало известно сколько денег он получил за ошибку.

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