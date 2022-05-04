Оправдывание войны и распространение фейков: Британия ввела новые санкции против кремлевских пропагандистов и медиа

Оправдывание войны и распространение фейков: Британия ввела новые санкции против кремлевских пропагандистов и медиа

Великобритания в среду, 4 мая, расширила список ограничительных мер в отношении России и ее граждан за агрессию против Украины.

Новые санкции будут означать, что российские предприятия больше не смогут извлекать выгоду от британских бухгалтерских, консультационных и PR-услуг мирового класса, на которые приходится 10% российского импорта в этих секторах.

Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства.

Как объясняет глава МИД Британии Лиз Трасс, Россия в значительной степени зависит от западных сервисных компаний в производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на Путина.

"Ведение бизнеса с режимом Путина помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания по всей Украине. Урезание доступа России к британским услугам усилит давление на Кремль и в конечном итоге поможет обеспечить неудачу Путина в Украине", — сказала министерша иностранных дел Британии.

Также Британия вводит санкции против 63 физических и юридических лиц из России, многие из которых связаны с основными пропагандистскими медиа-организациями России. У них будут заморожены активы и им будет запрещен въезд в Британию.

Министр технологий и цифровой экономики Крис Филп сообщил, что под санкции попали пропагандисты "Первого канала". Этот канал известен тем, что распространяет дезинформацию в России, оправдывая незаконное вторжение Путина как "специальную военную операцию". Под санкции попали военные корреспонденты, присоединившиеся к российским войскам в Украине:

Евгений Пиддубный, военный корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании

Александр Коц, военный корреспондент российской газеты "Комсомольская правда".

Дмитрий Стешин, российский журналист, специальный корреспондент "Комсомольской правды".

Другие организации пропаганды, подпадающие под санкции:

Всероссийское государственное телевидение и радиовещание , крупная государственная телерадиокомпания.

Информационное агентство InfoRos , распространяющее дестабилизирующую дезинформацию об Украине, предположительно имеет связи с российскими спецслужбами.

SouthFront, дезинформационный сайт, распространяющий ложную информацию, пытающуюся оправдать вторжение России в Украину.

Fundation Strategic Culture, онлайн-журнал, распространяющий дезинформацию о вторжении России в Украину, включая роль российских войск в убийстве мирного населения в Буче.

"Великобритания продолжит тесно сотрудничать с социальными сетями и союзниками для выявления, разоблачения и противодействия операции Кремля по дезинформации", — говорится в сообщении правительства Британии.

Как сообщалось, в среду, 4 мая, глава Еврокомиссии представила шестой пакет санкций против России за ее военную агрессию против Украины. Среди ограничений – нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT еще нескольких российских банков, запрет государственных информационных вещателей РФ.

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