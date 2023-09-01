"Определенные подразделения подошли": военный эксперт объяснил, есть ли угроза с севера из-за обучения ОДКБ

Но ОДКБ – это достаточно эфемерная организация, и в ней основную роль играет Россия. Если речь идет о Беларуси, то главное то, что делает государство-агрессор.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт Михаил Самусь.

Серьезной угрозы нет

По словам Самуся, если бы Россия начала массово перебрасывать свои войска в Беларусь, тогда это была бы реальная угроза. На этот момент определенные подразделения подошли, но это в размере батальона. Там нет значительного наращивания личного состава.

Несколько месяцев назад была информация, что Россия может с Белоруссией провести обучение "Запад 2023". Это традиционная стратегическая учеба, которая отрабатывает стратегическую операцию на западном или юго-западном направлении, то есть на Украину, Польшу, страны Балтии.

"Потом его отменили: одна из причин в том, что нечем проводить. Все резервы сейчас на фронте, нет, например, 20 тысяч обученных военнослужащих, которые будут участвовать в учениях. Сейчас они разбавили ОДКБшниками, чтобы можно предоставить еще какой-то международный статус. Но снова мы переходим к тому, что они вынуждены будут проводить мобилизацию", – объяснил военный эксперт.

У россиян нет шансов перейти, например, в 2024 год, если они не проведут мобилизацию. В Украине же тенденция абсолютно другая.

"У нас будут F-16, которые установят немного другую ситуацию в воздухе, и для наземных сил будет гораздо легче продвигаться вперед. После этого "единственного дня выборов" они будут делать ставку на должников, которых у них несколько миллионов", – подытожил Самусь. .

Напомним, в Беларусь 18 августа прибыл первый эшелон из России для учений ОДКБ, в которую также входят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

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