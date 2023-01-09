"Опрокинется на бок и утонет": в ГУР оценили состояние единого авианосца России

Единственный российский тяжелый авианосный крейсер "Адмирал Кузнецов", построенный в Николаеве в 1985 году, находится в критическом состоянии — судно не способно перемещаться своим ходом. По состоянию на 9 января крейсер находится на ремонтном заводе в Мурманске.

Об этом сообщает Главное управление разведки в своем Telegram-канале.

По информации ГУР, для проведения ремонтных работ военное руководство России отдало приказ переместить "Адмирала Кузнецова" на причал судоремонтного завода. Впрочем, оказалось, что судно не может перемещаться собственным ходом.

"Была предпринята попытка перемещения с помощью нескольких буксиров. Однако это также оказалось невозможным из-за критического состояния корпуса корабля. Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" в принципе не позволяет спускать его на воду, ведь оно с высокой долей вероятности перевернется на бок и утонет", — говорится в сообщении.

При обследовании корпуса водолазы обнаружили значительную коррозию металлических конструкций ниже третьей палубы. Трюмы заполнены грязной водой, поэтому обследование судна изнутри невозможно, сообщили в ГУР.

Командование флота выдвинуло штрафные санкции на полтора миллиарда рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. Менеджмент предприятия обнародовал письмо, в котором не признает вину в доведении корабля до плачевного состояния.

По информации разведки, на 9 января сроки завершения ремонта "Адмирала Кузнецова" и возвращение его на службу остаются неизвестными.

"Адмирал Кузнецов" в составе флота РФ с 1991 года. За это время его ремонтировали не менее семи раз. В общей сложности процесс длился примерно 13 лет. Крейсер впервые принимал участие в боевых действиях в Сирии в 2016—2017 годах, после чего стал на ремонт, который продолжается.

Напомним, в оккупированном Крыму в Севастопольской бухте 29 октября беспилотники атаковали корабли Черноморского флота РФ. В результате атаки были повреждены, по меньшей мере, три российских судна — фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорьевич", а также тральщик "Иван Голубец".

Минобороны РФ заявило, что беспилотники якобы выпустили из гражданского судна с украинским зерном. В российском оборонном ведомстве также заявили, что атакой руководили специалисты из Великобритании.

Ранее Украина ракетами уничтожила несколько военных российских судов, а самым большим успехом стало потопление крейсера "Москва".

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

Освобождение Херсона и потопление крейсера "Москва": знаковые события 2022 года

Читайте также: