Опрос среди поляков о вступлении Украины в ЕС показал шокирующие результаты

Поляки с национальными флагами / © Associated Press

Реклама

Новый опрос продемонстрировал неожиданный сдвиг в общественном мнении Польши. Большинство респондентов (59,7%) высказались против вступления Украины в Европейский Союз. В то время как поддерживают такой шаг 35,3% опрошенных.

Об этом сообщило издание Wiadomosci.

Согласно результатам исследования IBRiS, проведенного по заказу Radio Zet, большинство опрошенных поляков не поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

Реклама

В рамках исследования респондентам задали вопрос, должна ли Украина стать членом ЕС. Ответ «однозначно да» дали только 8,4% опрошенных, а вариант «скорее да» выбрали 26,9%.

В то же время, самым распространенным ответом стал «однозначно нет» — его избрали 32,3% респондентов. Еще 27,4% считают, что Украина, скорее, не должна становиться частью блока. Неопределенными остались 5% участников.

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют, что среди поляков противников евроинтеграции Украины больше, чем сторонников.

Опрос для Radio Zet организовал Институт рыночных и социальных исследований IBRiS. Исследование состоялось 12 и 13 июня методом стандартных телефонных анкетных интервью при поддержке компьютера. Участие в нем приняла репрезентативная группа из 1068 человек.

Реклама

Конфликт между Украиной и Польшей — последние новости

Напомним, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что споры между Киевом и Варшавой не помешают вступлению Украины в ЕС. На примере истории примирения Франции и Германии он подчеркнул, что европейская интеграция создавалась для того, чтобы прекратить конфликты между бывшими врагами, и этот опыт гарантирует мирное будущее для украинско-польских отношений.

К слову, требование Польши получить от ЕС полную компенсацию в 450 млн евро за переданное Украине оружие повлекло за собой конфликт в Евросоюзе и возмущение среди украинцев. Брюссель предлагает направить часть средств из Европейского фонда мира на новую помощь ВСУ, однако Варшава настаивает на возвращении денег в собственный бюджет для перевооружения армии.

В соцсетях украинцы остро раскритиковали такую позицию, отмечая, что Польша существенно обновила свой арсенал благодаря поставкам Украине и получает значительные выгоды от налогов беженцев, а также дотаций ЕС, что, по мнению пользователей, превышает сумму претензий Варшавы.

Новости партнеров