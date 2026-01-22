ТСН в социальных сетях

Мир
87
1 мин

Оптимистическое заявление Келлога и ситуация вокруг Гренландии: главные новости ночи 22 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Елена Кузьмич
Гренландия

Гренландия / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 января 2026 года:

  • Келлог в Давосе надеется, что войну РФ против Украины остановят к лету Читать далее –>

  • Рютте в Давосе озвучил, сколько военных Россия теряла каждый день в декабре Читать далее –>

  • Дания может передать США контроль над частью Гренландии под военные базы - NYT Читать далее –>

  • ООН ответила на критику Трампа и заявления о Совете мира: что сказали в организации Читать далее –>

  • Кирилл назвал Путина "чудом Божьим": в ЦПИ заявили о сакрализации власти в РФ Читать далее –>

87
