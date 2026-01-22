- Дата публикации
-
Мир
- Мир
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
Оптимистическое заявление Келлога и ситуация вокруг Гренландии: главные новости ночи 22 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 22 января 2026 года:
Келлог в Давосе надеется, что войну РФ против Украины остановят к лету Читать далее –>
Рютте в Давосе озвучил, сколько военных Россия теряла каждый день в декабре Читать далее –>
Дания может передать США контроль над частью Гренландии под военные базы - NYT Читать далее –>
ООН ответила на критику Трампа и заявления о Совете мира: что сказали в организации Читать далее –>
Кирилл назвал Путина "чудом Божьим": в ЦПИ заявили о сакрализации власти в РФ Читать далее –>