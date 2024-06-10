Опубликован рейтинг размеров пенисов мужчин со всего мира: на каком месте украинцы

Ученые обнародовали новое исследование про размеры членов мужчин со всего мира. Рейтинг возглавили представители африканских стран.

Об этом пишет World Population Review.

Как отмечается, средняя длина пениса мужчины в мире составляет 12,9 – 13,9 сантиметра. В то же время средняя длина полового члена украинца составляет 14,2 сантиметра — что выше среднего показателя. Кстати, эта длина больше чем у россиян, имеющих 14,1 сантиметра.

В Великобритании мужчины имеют 14,3 сантиметра, в Швейцарии — 14,25 сантиметра, а Словакия, Албания и Кирибати — 14,19 сантиметра.

Рейтинг стран со средним размером члена

Судан – 17,95 сантиметра;

Демократическая Республика Конго – 17,92 сантиметра;

Эквадор – 17,59 сантиметра;

Республика Конго – 17,33 сантиметра;

Гана – 17,31 сантиметра;

Нигерия – 17,0 сантиметра;

Венесуэла – 16,93 сантиметра;

Ливан – 16,82 сантиметра;

Колумбия – 16,75 сантиметра;

Камерун – 16,65 сантиметра.

В каких странах мужчины имеют наименьший средний показатель

Таиланд – 9,43 сантиметра;

Северная Корея – 9,60 сантиметра;

Камбоджа – 9,84 сантиметра;

Непал – 9,98 сантиметра;

Мьянма – 10,10 сантиметра;

Лаос – 10,14 сантиметра;

Вьетнам – 10,15 сантиметра;

Шри-Ланка – 10,18 сантиметра;

Южная Корея – 10,80 сантиметра;

Филиппины – 10,85 сантиметра.

Среди европейцев лидируют нидерландцы (15,6 сантиметра), поляки (15,41 сантиметра) и шведы (15,36 сантиметра).

Отдельно следует отметить, что приведенные данные не являются абсолютно точными, поскольку масштабы исследований в каждой стране различаются и метод опроса менее надежен, чем реальные измерения.

Напомним, что самолет Airbus A320 с пассажирами на борту был разбит в воздухе градом.

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