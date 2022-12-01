"Опущенный" и "петух": бывший сотрудник КГБ объяснил, кому выгодна дискредитация Пригожина

По его словам, Путину не нравится излишняя политическая активность олигарха, ведь "сильный Пригожин" диктатору не нужен.

Российский диктатор Владимир Путин опасается, что его авторитет может подорвать излишняя политическая активность владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Именно поэтому сейчас активно "разгоняется" информация, что олигарх во время отбывания в колонии вступал в гомосексуальные связи с другими зеками и принадлежал к касте так называемых "опущенных".

Об этом рассказал бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки РФ Сергей Жирнов, передает "Апостроф".

"Именно он ввел уголовный жаргон в лексику высшей государственной власти, кстати. Теперь Пригожин закрыл старого Путина на второй план, словно тот ничего уже не может", – сказал он.

Жирнов подчеркнул, что "вброс" против Пригожина действительно серьезный, ведь он строит свой авторитет именно на криминальном "авторитете. Тогда как "опущенные" вообще считаются нерукопожатыми в РФ.

В 18 лет Пригожин попал в тюрьму. В 1981 году его приговорили к 13 годам лишения свободы по статьям "кража", "разбой", "мошенничество", "привлечение несовершеннолетнего к преступной деятельности". В 1988 году он был помилован и в 1990 году вышел из колонии-поселения.

Отмечается, что именно молодые и неопытные лица становятся объектами притязаний уголовников, "воров в законе".

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"Совершенно политический авторитет Пригожина вся эта история не уничтожит, но в криминальной среде он может пользоваться меньшей поддержкой. Конечно, он может организовать опровержение, скажет что все это "заказуха", и сделать это красиво. Путину "вагнеровский" бонза нужен, чтобы добавить центров влияния против силовиков, которые окружают Путина и претендуют на власть, но слишком сильный Пригожин не нужен диктатору", – сказал Сергей Жирнов.

ЭксКГБовец считает, что именно поэтому Пригожина заставили признаться, что он создал ЧВК "Вагнер". Кроме того, олигарх признал вмешательство в выборы в США, за что его внесли в санкционный список. Кремль хочет получить на опасного для Путина соратника компромат, чтобы держать в повиновении.

"Возможно, кто-то организовал кувалдовое убийство тоже, чтобы подвести Пригожина под статью и держать его в повиновении. "Чистых" во власти нет: на них всегда есть возможность давить", — подытожил бывший чиновник.

Скандал с Пригожиным: "опущенный" и "петух"

Напомним, что недавно российский криминальный авторитет "Саша Курара" записал видеообращение, в котором рассказал, что отбывал заключение вместе с Пригожиным.

Курара утверждает, что Пригожин занимал самое низкое место в тюремной иерархии, то есть был тем, кого на сленге заключенных называют "опущенными". Кроме того, нынешний олигарх вступал в гомосексуальные связи в пассивном состоянии с другими заключенными, то есть был так называемым "петухом".

"Пригожин это пи***с в полном смысле этого слова. Пригожин — это обиженный, который имел свое место и знал свое место, и согласился с этим. А теперь вы, которые идете к этому ЧВК "Вагнер", становитесь под флаг ***са, вами командует пи***с и вы приравниваете себя к пи***сам. Даже не то что приравняете — вы становитесь ниже, чем пи***с", — говорил Курара.

Советник ОП Алексей Арестович считает, что публикация такой скандальной информации может быть кому-то выгодна в России.

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