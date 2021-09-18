Оральный секс на высоте: пассажир крупнейшего европейского лоукостера снял пикантное видео

Похотливая пара устроила интим во время полета.

Один из пассажиров крупнейшего лоукостера Европы Ryanair опубликовал в соцсети Twitter сцену орального секса, которым занимались его соседи по самолету.

Об этом сообщает Daily Star.

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В сообщении уточнили, что видео было опубликовано еще 14 сентября, но автор не указал, на борту какого именно рейса происходило это действо.

"Это разрешено этическими правилами Ryanair. Учту это при следующем бронирования", — подписал он опубликованы кадры.

На видео человек с напитком в руке сидит вполоборота к своей соседке, которая осуществляет ритмичные движения головой возле его гениталий. В перерыве между оральным сексом пара страстно целуется.

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Неизвестно, какой была реакция членов экипажа на публичный секс на борту пассажирского авиалайнера. Согласно публичными правилам авиакомпании, пассажиров, нарушающих общественный порядок, могут принудительно высадить из самолета.

Напомним, ранее в Железном Порту в Херсонской области влюбленная пара из Днепра устроила горячий отдых посреди пляжа.

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