Евросоюз организует более узкие форматы заседаний вместо совещаний со всеми государствами блока, чтобы венгерские власти не знали подробностей.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

«Именно не слишком лояльные государства-члены являются главной причиной того, что большинство соответствующей европейской дипломатии сейчас проходят в разных меньших форматах — E3, E4, E7, E8, Веймар, NB8, JEF и т.д.», — рассказал один из источников издания.

Отмечается, что цифры указаны после букв — это количество государств, считающихся лидерами этой группы. Например, NB8 — это восемь стран Северной Европы и Балтии.

В то же время, один из дипломатов отметил, что в свете новых обвинений Венгрии в ливне информации России, ЕС может засекретить часть информации и документов.

«Это подрывает доверие, сотрудничество и целостность Европейского Союза. Это ужасная ситуация. Если он (Орбан, — ред.) останется у власти после выборов, думаю, ЕС придется искать другие способы решения этой проблемы», — отметил один из источников Politico.

Что предшествовало

В течение многих лет правительство Венгрии под руководством Виктора Орбана предоставляло Москве информацию о деликатных дискуссиях в ЕС.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших чиновников европейской безопасности.

По словам одного из собеседников издания, министр иностранных дел Сиярто во время перерывов в заседаниях ЕС регулярно звонил по телефону своему российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы предоставлять Кремлю «живые отчеты о том, что обсуждалось» и возможные решения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Евросоюзе давно подозревали представителей Венгрии в работе на Москву.

Ранее сообщалось, что терпение Европейского Союза и ключевых государств-членов относительно политических маневров венгерского премьер-министра Виктора Орбана подходит к концу.